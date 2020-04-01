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Люди в ужасе: "дикая" борьба с коронавирусом в Индии попала на видео

среда, 01 апреля 2020, 03:09
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В Индии прямо на улице опрыскали раствором моющего средства с хлоркой трудовых мигрантов, которые возвращались домой после введения карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Такую дезинфекцию провели в штате Уттар-Прадеш, в одном из самых бедных районов города Барейли. Процедуре подверглись около 5 тыс. мигрантов.

Одетые в защитное снаряжение специалисты распылили жидкость на группу индийских рабочих, сидевших прямо на земле. При этом дезинфекцию провели с помощью жидкости, которой моют автобусы.

В местной полиции назвали произошедшее "дезинфекционной кампанией".

"Мы не хотим, чтобы они были носителями вируса – он мог находиться на их одежде. Теперь все границы закрыты, так что это больше не повторится", – сказал один из офицеров полиции.

Такие действия вызвали ужас как у населения страны, так и у чиновников. В Министерстве здравоохранения Индии осудили такие действия полиции и призвали прекратить их.

В то же время местные власти региона, в котором была проведена такая дезинфекция, заверили, что раствор не представляет опасности для организма человека. При этом Всемирная организация здравоохранения не раз заявляла об обратном.

Важно также, что нанесение дезинфицирующего средства на кожу не убивает вирус, если он уже находится в организме.


Как сообщал "Апостроф", обработка поезда от коронавируса в Киеве попала на видео.

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