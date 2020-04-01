По США прошлись мощные торнадо с землетрясением: фото и видео

В США 31 марта в штате Айдахо произошло мощное землетрясение, а Алабама, Миссисипи, Джорджия и Флорида пострадали от сильного шторма.

Как сообщили в Геологической службе США (USGS), магнитуда землетрясения в Айдахо с эпицентром в 72 км к западу от города Чаллис в округе Кастер составила 6,5.

Его гипоцентр находился на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались на большей части Айдахо, а также в Юте, Неваде и Монтане. Зафиксированы многочисленные афтершоки. Зафиксирован 31 повторный подземный толчок, магнитуда самого мощного из которых оценивается в 4,6 баллов.

К счастью, несмотря на силу землетрясения, обошлось без серьезных последствий. В населенных пунктах раскачивались здания, но о каких-либо повреждениях и пострадавших информация не поступала. Спасатели обследуют дома.

В то же время на южную часть США обрушился сильный шторм. В штатах Алабама и Миссисипи подтверждены три торнадо. Больше всего пострадал город Юфола на юго-востоке Алабамы. Здесь повреждено более 10 домов. Один человек получил незначительные травмы.

В штате Миссисипи повреждены дома в населенных пунктах Лусдейл и Агрикола в округе Джордж. В штате Джорджия сильный ветер оставил без электрики 56 тысяч домов. Во Флориде стихия затронула северную часть штата.

Как сообщал "Апостроф", количество смертей от коронавируса в США превысило 4 тысячи, это уже больше, чем в Китае, где началась пандемия COVID-19 в декабре 2019 года.