США обошли Китай по смертности от коронавируса: названа жуткая цифра

Количество смертей от коронавируса в США превысило 4 тысячи, это уже больше, чем в Китае, где началась пандемия COVID-19 в декабре 2019 года.

По данным портала Worldometers по состоянию на среду, 1 апреля, в США умерли 4 056 человек.

Таким образом США закрепились на третьем месте в мировом антирейтинге, в котором лидирует Италия, где зарегистрировано 12 428 смертельных случаев. На втором месте Испания с 8 464 жертвами, в Китае, по последним данным, умерли 3312 граждан.

Тенденция роста смертности особенно характерна для Нью-Йорка, где за сутки умерло более 330 человек, а заболело почти 10 тысяч.

Кстати, США вышли в лидеры по количеству зараженных граждан. В этой стране их больше всего в мире - 188,5 тысяч, это более чем на 100 тысяч больше, чем в Китае.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп призвал граждан придерживаться строгого карантина минимум до конца апреля.