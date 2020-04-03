Журналисты в Италии заявили о давлении Кремля из-за "помощи" с коронавирусом

Журналисты итальянской газеты La Stampa заявили о давлении со стороны России после публикации критических материалов о российской гуманитарной помощи.

Соответствующее заявление размещено на сайте издания.

Редакция итальянской газеты La Stampa выразила возмущение по поводу давления на издание после публикации материалов о том, что российская гуманитарная помощь Италии была бесполезной и предоставлялась по политическим мотивам.

В материале также акцентируют, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует министерство обороны России, а не министерство здравоохранения.

В частности, представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков обвинил издание в "грязных русофобских манипуляциях" и "подражании методичек антисоветской пропаганды".

"Редакция национальной газеты La Stampa выражает свое возмущение серьезными нападениями со стороны Министерства обороны России на газету и лично журналиста Якопо Якобони. За последние дни коллега опубликовал ряд статей, которые вызывают сомнения в настоящих целях контингента, прибывшего из России, чтобы помочь Италии в чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Сомнения журналиста в искренности российской помощи поддерживаются и политическими источниками, военными и разведывательными экспертами.

Настоящее запугивания журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирования инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию. И попытка экспорта этих методов за пределы РФ в Италию и Европу неприемлема", - говорится в заявлении.

Журналисты отмечают, что этот случай может стать серьезным прецедентом, если останется без реакции итальянского правительства, и что Россия должна извиниться за давление на издание.

Как сообщал "Апостроф", после введения в Италии карантина, связанного с пандемией коронавируса, в городах на севере страны, обычно наполненных туристами и местными жителями, стало пугающе пусто.