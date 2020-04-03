RU  UA  EN

пятница, 3 апреля
  • НБУ:USD 27.10
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.10
Меню
Мир

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

3 апреля

18:04
Скандальный 89-летний миллиардер в четвертый раз станет отцом: его старшей дочери - 65 Lime
17:58
Массовый эксперимент: Супрун раскритиковала лечение от коронавируса в Украине
17:57
Новые нормы карантина: в каких случаях пенсионерам можно выходить из дома
17:44
Украинская версия хита "Ведьмаку заплатите..." получила новое звучание и абсолютное одобрение фанов Lime
17:17
Украинская KAZKA и швейцарцы Kadebostany выпустили головокружительный клип Lime
17:06
Пасха при карантине: как украинцы смогут отметить праздник
16:58
Дороги могут закрыть: в Украине предупредили о новых масштабных ограничениях из-за коронавируса
16:35
Скрывается в Киеве: полиция разыскивает беглеца с признаками коронавируса
16:29
В Германии сделали неожиданное заявление о смягчении карантина
16:25
Возможно, это навсегда: вирусолог дала прогноз по пандемии и сделала важное замечание
16:24
Ти насправді не один: в Украине перепели интернет-хит ветеранов США о карантине Lime
16:17
Под Винницей простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом: фото
Все новости

Журналисты в Италии заявили о давлении Кремля из-за "помощи" с коронавирусом

пятница, 03 апреля 2020, 17:25
переглянути новину українською

Журналисты итальянской газеты La Stampa заявили о давлении со стороны России после публикации критических материалов о российской гуманитарной помощи.

Соответствующее заявление размещено на сайте издания.

Редакция итальянской газеты La Stampa выразила возмущение по поводу давления на издание после публикации материалов о том, что российская гуманитарная помощь Италии была бесполезной и предоставлялась по политическим мотивам.

В материале также акцентируют, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует министерство обороны России, а не министерство здравоохранения.

В частности, представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков обвинил издание в "грязных русофобских манипуляциях" и "подражании методичек антисоветской пропаганды".

"Редакция национальной газеты La Stampa выражает свое возмущение серьезными нападениями со стороны Министерства обороны России на газету и лично журналиста Якопо Якобони. За последние дни коллега опубликовал ряд статей, которые вызывают сомнения в настоящих целях контингента, прибывшего из России, чтобы помочь Италии в чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Сомнения журналиста в искренности российской помощи поддерживаются и политическими источниками, военными и разведывательными экспертами.

Настоящее запугивания журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирования инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию. И попытка экспорта этих методов за пределы РФ в Италию и Европу неприемлема", - говорится в заявлении.

Журналисты отмечают, что этот случай может стать серьезным прецедентом, если останется без реакции итальянского правительства, и что Россия должна извиниться за давление на издание.

Как сообщал "Апостроф", после введения в Италии карантина, связанного с пандемией коронавируса, в городах на севере страны, обычно наполненных туристами и местными жителями, стало пугающе пусто.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Коронавирус убил уже 30 тысяч человек: что происходит в Украине и мире (хроника 28 марта)

Коронавирус убил больше 26 тысяч: что происходит в Украине и мире (хроника 27 марта)

Во всем виноваты Билл Гейтс, метеориты и мобильная связь: почему мир болеет коронавирусом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: