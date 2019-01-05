6 взяты в плен: пираты напали на судно с украинцами, грузинами и россиянами

Шесть человек были похищены в результате нападения пиратов на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам первого секретаря посольства России в Бенине Альберта Дябина, инцидент произошёл в ночь на 2 января вблизи территориальных вод этой западноафриканской страны.

"Как нам сообщили в Главном штабе Военно-морских сил Бенина, в ночь с 1 на 2 января на судно MSC Mandy, которое находилось недалеко от территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В момент нападения на борту находились 26 человек, из которых двое - граждане Грузии, четверо - граждане Украины и 20 человек - граждане России. Нападавшие захватили шесть человек и скрылись", - рассказал дипломат.

На данный момент гражданство похищенных членов экипажа неизвестно, вопросом их освобождения занимаются консульские отделы в Бенине и Нигерии во взаимодействии с местными органами власти.

По данным специализированных порталов The Maritime Executive и Maritime Bulletin, ходящий под флагом Панамы контейнеровоз MSC Mandy класса "Суб-Панамакс" был атакован пиратами в ночь на 2 января примерно в 50—55 морских милях (около 95-100 км) к югу от порта Котону (Бенин). Нападение произошло в районе координат 05°28' СШ 02°21' ВД во время перехода из тоголезского Ломе в нигерийский Лагос.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства "ПортНьюс" данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борт контейнеровоза ворвались от семи до девяти человек, вооружённых автоматами АК-47, ножами и мачете.

"Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа (капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана, фиттера - сварщика, повара). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет", - сообщили в Росморречфлоте.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинца освободили из плена африканских пиратов.