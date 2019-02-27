Катастрофа с поездом в Египте: появились видео момента взрыва, унесшего десятки жизней

В сети появилось видео момента крушения поезда в столице Египта, Каире, на железнодорожной станции Рамсис в среду 27 февраля.

Момент трагедии, снятый камерами наблюдения, публикуют в YouTube и соцсетях.

По информации СМИ, подъезжающий к станции поезд врезался в цистерну с топливом, в результате чего произошел взрыв.

По последним официальным данным 25 человек погибло, еще 47 пострадали.

Внимание, видео 18+!

השריפה בתחנת הרכבת במצרים: תיעוד רגע התנגשות הרכבת ברציף בקהיר @kaisos1987 pic.twitter.com/9hQFCEm0BN — כאן חדשות (@kann_news) 27 февраля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании один человек погиб и 105 пострадали.