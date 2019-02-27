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Катастрофа с поездом в Египте: появились видео момента взрыва, унесшего десятки жизней

среда, 27 февраля 2019, 14:19

В сети появилось видео момента крушения поезда в столице Египта, Каире, на железнодорожной станции Рамсис в среду 27 февраля.

Момент трагедии, снятый камерами наблюдения, публикуют в YouTube и соцсетях.

По информации СМИ, подъезжающий к станции поезд врезался в цистерну с топливом, в результате чего произошел взрыв.

По последним официальным данным 25 человек погибло, еще 47 пострадали.

Внимание, видео 18+!

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании один человек погиб и 105 пострадали.

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