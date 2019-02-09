Столкновение поездов в Испании: новые данные о пострадавших и видео

В результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании один человек погиб и 105 пострадали.

Об этом сообщает El Pais.

Как уточняется, погиб машинист одного из поездов. Шесть человек получили тяжелые ранения. Уточняется, что всего в двух поездах ехали около 400 пассажиров.

Как отмечает издание, авария произошла на той же линии, на которой в ноябре случилась другая смертельная авария.

Как сообщал "Апостроф", 13 декабря скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья врезался в надземный пешеходный переход, вследствие удара часть перехода обрушилась на вагоны. Кроме того, в Казахстане пассажирский поезд Астана – Алматы сошел с рельсов, по предварительным данным, один человек погиб. Также в США товарный поезд сошел с рельсов и загорелся.