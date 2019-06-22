Украинский самолет-гигант уничтожили в Африке ударом из "Градов": фото

В аэропорту столицы Ливии, Триполи, во время военных столкновений сгорел самолет АН-124 "Руслан", который принадлежал авиакомпании Libyan Arab Air Cargo.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил авиаэксперт Виталий Трубников.

Самолет под бортовым номером 5A-DKN был выпущен в 1994 году. Последний полет произошел в 2010 году и с тех пор он находился на стоянке в аэропорту ливийской столицы.

"Интересное совпадение, что только 2 дня назад один из главных сливных бачков роспропаганды, блог diana_mihaylova, написал, что с самолетом все в порядке. После этого аэродром накрыли "Градами" и самолет сгорел", – отмечает Трубников.

По его словам, еще один Ан-124 (5A-DKL) авиакомпании Libyan Arab Air Cargo длительное время находится на хранении в Киеве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали кадры посадки одного из крупнейших самолетов в мире - АН-124, который был произведен в Украине.