Украинский самолет-гигант приземлился при мощном боковом ветре: завораживающее видео

В сети опубликовали кадры посадки одного из крупнейших самолетов в мире - АН-124, который был произведен в Украине.

Примечательно, что посадка происходила при мощном боковом ветре, однако пилоты идеально справились с задачей и смогли посадить самолет-гигант.

Под видео пользователи в один голос расхвалили работу пилотов.

"Молодцы!!! И Самолет Замечательный!!!!", "Ай прекрасная большая птаха", "Красиво! Аж, дух захватывает! Браво пилотам!", "Пилоты молодцы!!!!! С таким боковым,посадка на отлично!!", "Его знают профессиональные пилоты", "Молодцы, красавцы", - пишут под видеороликом пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети активно обсуждают сравнение крупнейших производителей самолетов Boeing, Airbus и "Антонов".