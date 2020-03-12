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Браконьеры убили последнюю в мире самку белого жирафа с детенышем: фото и видео

четверг, 12 марта 2020, 02:21
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На территории заказника Ишакбини Хирола в Кении браконьеры ради мяса и кожи убили самку белого жирафа, ее детеныш умер от голода.

Об этом сообщает CNN.

Как сказано в сообщении, в кенийском заповеднике местные рейнджеры нашли скелеты двух белых жирафов. Предполагается, что убийство было совершено около четырех месяцев назад. Браконьеры забрали только мясо и кожу, оставив кости самки жирафа, а детеныш умер от голода.

"Мы единственные в мире, кто защищает белых жирафов... Убийство этих редких животных - удар по принятым усилиям для сохранения редких и уникальных видов. Все деньги, потраченные на исследования этого редкого вида, были "выброшены в мусор" со смертью животного", - заявили рейнджеры.

Сотрудники заповедника также сообщили, что убитые редкие животные — не альбиносы. Их окрас связан с мутацией (лейкизм), при которой клетки кожи животного теряют пигментацию.

О самке белого жирафа стало широко известно после того, как ее снимки и видео попали в сеть в 2017 году.


Два года назад у нее появилось потомство — два детеныша, один из которых остался жив. Этот самец - последний из известных белых жирафов в мире.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы активно обсуждали фотографии с народным депутатом Нестором Шуфричем, на которых он похвастался редкими убитыми животными на охоте в Африке в 2015 году.

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