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На США обрушился смертельный снежный шторм: фото и видео стихии

суббота, 29 декабря 2018, 14:35

В США по меньшей мере шесть человек погибли в результате снегопадов и ливней.

Об этом сообщает CNN.

"Шесть человек погибли в результате серии мощных штормов, которые привели к снежным заносам на среднем западе США, а также к сильным ливням и угрозе наводнения на юге", - информирует телеканал.

В пятницу утром штормы принесли снег высотой более 30 см в Северной и Южной Дакоте, Небраске и Миннесоте. К тому же, прогнозировались ливни в регионах далее на восток.

В то же время, почти 300 мм дождевых осадков наблюдались в отдельных районах южных штатов Луизиана и Миссисипи, где местные власти уже объявили состояние чрезвычайных ситуаций в связи с угрозами наводнения.

Мощные штормы в центральной и южной частях Соединенных Штатов вызвали серьезные проблемы для людей, которые путешествуют по стране во время рождественских праздников.

Как отмечает телеканал, существенные перебои в работе аэропортов ожидаются в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Филадельфия и Атланта.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 27 декабря, произошел взрыв на энергетическом заводе Consolidated Edison в Нью-Йорке.

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