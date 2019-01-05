Из-за Трампа разгорелся серьезный конфликт: в США могут объявить чрезвычайную ситуацию

В Соединенных Штатах Америки разгорелся скандал из-за решения президента США Дональда Трампа о построении стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам Трампа,он рассматривает введение чрезвычайного положения в стране для финансирования построения стены на границе между Соединенными Штатами и Мексикой.

По данным телеканала, в случае объявления чрезвычайного положения станет возможным перенаправление средств из бюджета минобороны США на финансирование стены без разрешения Конгресса.

Однако, эксперт по вопросам бюджета Тодд Харрисон выразил сомнение, что финансирование строительства стены таким образом было бы законным.

"Это противозаконно - использование денег для целей, отличных от тех, на которые они были направлены, без получения предварительного разрешения Конгресса. Я не думаю, что объявление чрезвычайной ситуации в этом случае могло бы изменить ситуацию", - заявил он.

Также по словам Харрисона, президенту будут препятствовать в таком намерении.

"Более того, президент, скорее всего, встретит жесткое сопротивление со стороны ястребов Минобороны в своей собственной партии, если попытается использовать миллиарды долларов военного финансирования для чего-то другого, кроме военных целей", - добавил он.

В Демократической партии подчеркнули, что "абсолютно неприемлемо" использовать чрезвычайное положение, чтобы построить стену, используя военные средства, и демократы, вероятно, будут оспаривать действия администрации в суде.

Как сообщает издание "Голос Америки", согласно с планом Трампа, возможным источником фондов мог бы стать военный бюджет США.

"Эксперты отмечают, что законодательство США ограничивает способность президента апеллировать к чрезвычайных полномочий, а попытки сделать это для построения стены на границе с Мексикой без поддержки Конгресса подверглись бы на серьезных сопротивление", - говорится в сообщении.

Также об этом на своей странице в социальной сети Twitter высказался и журналист Грегори Корте.

"Что не предусмотрено чрезвычайными полномочиями президента, так это расходования денег, которые не было перед тем выделено Конгрессом США. Единственное, что может Трамп, так это ускорить планирование построения стены, на которую нет средств", - написал он.

О злоупотреблениях полномочиями выразилась и эксперт Brennan Center for Justice Элизабет Гойтин.

"Объявления чрезвычайное ситуации для построения стены означало бы злоупотребления чрезвычайными полномочиями. Но Конгресс сам создал возможность для таких злоупотреблений со стороны института президента, предоставив ему полную свободу относительно объявления чрезвычайной ситуации", - заявила она.

Но несмотря ни на сто сторонники Трампа поддерживают его решимость использовать доступные инструменты для реализации задекларированной цели - гарантировать безопасность границ США.

Как сообщал "Апостроф", президент Мексики Пенья Ньето ответил на указ Дональда Трампа о начале строительства стены на границе Соединенных Штатов Америки.