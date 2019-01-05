В США арестовали гражданина России: названа причина

В Министерстве иностранных дел России заявили о задержании российского гражданина на Северных Марианских островах и перемещении его в США.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о гражданине РФ Дмитрии Макаренко 1979 года рождения. Его задержали 29 декабря после прилета в аэропорт острова Сайпан, куда он якобы прибыл с женой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями.

Российская сторона заявила, что узнала о задержании гражданина РФ не от американских правоохранительных органов, а от его близких, и обвинила США в нарушении двусторонней Консульской конвенции.

По информации МИД РФ, Макаренко этапировали во Флориду. Российское министерство требует от американской стороны разъяснений причин ареста.

Ранее сообщалось, что задержанному россиянину еще в 2017 году во Флориде предъявили обвинение в незаконном экспорте военной техники без лицензии и отмывании денег. Макаренко обвинили в попытке экспортировать в Россию приборы ночного видения военного класса и тепловизионные устройства.

Окружной суд южного округа Флориды выдал ордер на его арест.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 декабря в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже.