Зашли с козырей: в Москве под Новый год поймали шпиона Трампа

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в отношении американца возбуждено уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ФСБ заявляет, что гражданин США задержан "во время шпионской акции". Другой информации ведомство не сообщило. Посольство США в Москве пока никак не прокомментировало происшедшее.

В свою очередь, СМИ отмечают, что задержание прошло 28 декабря, но Центр общественных связей ФСБ России официально объявил об операции лишь спустя 3 дня.

В сети считают, что задержание американца является символом того, что 2019 год будет "веселым".

Как сообщал "Апостроф", ранее в России дали крупный тюремный срок украинскому "шпиону", работавшему в МВД.