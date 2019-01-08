Автомобиль Tesla в США "убил" российского робота: опубликовано видео

6 января автомобиль Tesla Model S в Лас-Вегасе, США, случайно сбил российского робота-промоутера Promobot стоимостью в 2000 долларов.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Робот должен был участвовать в выставке потребительской электроники CES 2019, однако попал в аварию прямо накануне мероприятия.
По словам разработчиков Promobot, в результате инцидента техника получила серьезные повреждения, и теперь не подлежит ремонту. В связи с ДТП, робот не сможет участвовать в выставке.
"Мы огорчены. Мы привезли этого робота сюда из Филадельфии для участия в CES. Теперь он не может участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить. Мы проведем внутреннее расследование и выясним, как робот оказался на проезжей части", — сказал директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
Судя по обнародованным кадрам, Tesla Model S просто зацепила технику левым боковым зеркалом. А скорость не было большой. Несмотря на это, робот свалился на бок и получил в момент падения повреждения.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сеть станций сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей электрооборудования компании "Tesla" (Tesla Inc.) в 2019 году охватит на всю территорию Европы, включая Украину.