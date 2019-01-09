РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

03:39
Наполеон на Донбассе: в сети показали забавное фото боевика ДНР
02:31
В Бразилии девушка-боец жестоко наказала вооруженного грабителя: фото
01:37
Еще один пункт для Гааги: сети возмутила разрешенная Кремлем инициатива боевиков ДНР
00:26
Погода в Украине веселится: синоптик дала прогноз на ближайшие дни
00:20
"Тоттенхэм Хотспур" добился тяжелейшей победы над "Челси" в лондонском дерби в рамках Кубка Лиги: видеообзор

8 января

23:46
В сеть слили дизайн нового iPhone XI: опубликовано видео
23:33
В Украине аферисты придумали новый способ зарабатывать на пенсионерах
23:14
Филарет высказался о своей "должности" после создания ПЦУ и предоставления томоса
23:12
Невеста Роналду похвасталась подтянутыми ягодицами
23:09
В Польше произошло массовое ДТП со множеством пострадавших: видео и фото
22:49
​Новые требования МВФ: появился неутешительный прогноз по цене на газ
22:30
Порошенко отблагодарил Филарета за томос
Все новости

В Бразилии девушка-боец жестоко наказала вооруженного грабителя: фото

среда, 09 января 2019, 02:31
Фото: Arquivo pessoal

В Бразилии (город Рио) девушка-боец абсолютного бойцовского чемпионата UFC Полиана Виана обезвредила и задержала незадачливого грабителя, пытавшегося отобрать у нее телефон.

Об этом сообщают местные СМИ.

При этом спортсменке удалось удержать грабителя до прибытия наряда полиции.

"Пока я ждала такси, ко мне подсел мужчина. Спросил, который час. Я ответила ему, но он не спешил уходить. Когда я убирала телефон, он сказал: "Давай мне телефон. Не сопротивляйся, поскольку я вооружен". Затем он положил руку на пистолет, но я видела, что она слишком расслаблена. В этот момент я подумала, что даже если это реальный пистолет, то у него не будет времени его достать. Поэтому я нанесла два удара руками и один ногой, он упал, и я поймала его на удушающий прием. Потом усадила его туда, где он сидел, и сказала, что теперь мы будем ждать полицию", - предает издание.

Отмечается, что после задержания грабителя сначала доставили в больницу, а уже потом в полицейский участок. Девушка написала на злоумышленника заявление, после чего выяснилось, что он только недавно вышел из тюрьмы.

27-летняя Виана (10 побед, 2 поражения в профессиональной карьере) последний бой провела в августе 2018-го, когда проиграла решением судей американке Джей Джей Олдрич.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть развеселило видео неудачного ограбления в США.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Читайте также

Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США

Выборы в США: над Трампом сгущаются тучи, но он прячет козыри

Трамп взволновал всех планами насчет Путина: чего ждать Украине

Америка готовит удар по самому больному месту России - частная разведка США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: