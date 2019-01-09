В Бразилии девушка-боец жестоко наказала вооруженного грабителя: фото

В Бразилии (город Рио) девушка-боец абсолютного бойцовского чемпионата UFC Полиана Виана обезвредила и задержала незадачливого грабителя, пытавшегося отобрать у нее телефон.

Об этом сообщают местные СМИ.

При этом спортсменке удалось удержать грабителя до прибытия наряда полиции.

"Пока я ждала такси, ко мне подсел мужчина. Спросил, который час. Я ответила ему, но он не спешил уходить. Когда я убирала телефон, он сказал: "Давай мне телефон. Не сопротивляйся, поскольку я вооружен". Затем он положил руку на пистолет, но я видела, что она слишком расслаблена. В этот момент я подумала, что даже если это реальный пистолет, то у него не будет времени его достать. Поэтому я нанесла два удара руками и один ногой, он упал, и я поймала его на удушающий прием. Потом усадила его туда, где он сидел, и сказала, что теперь мы будем ждать полицию", - предает издание.

Отмечается, что после задержания грабителя сначала доставили в больницу, а уже потом в полицейский участок. Девушка написала на злоумышленника заявление, после чего выяснилось, что он только недавно вышел из тюрьмы.

27-летняя Виана (10 побед, 2 поражения в профессиональной карьере) последний бой провела в августе 2018-го, когда проиграла решением судей американке Джей Джей Олдрич.

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