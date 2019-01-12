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Гибридная угроза: в США студентов будут учить, как противостоять России

суббота, 12 января 2019, 22:10

Джорджтаунский университет в Вашингтоне запускает курс, на котором студентам будут объяснять, в чем заключается суть российской гибридной угрозы и как она может повлиять на мировое устройство.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Как отмечается, программа стартует весной 2019 года. Возглавит курс американская журналистка-аналитик, эксперт по информационной войне Молли Маккью.

"После выборов в США в 2016 году Кремль все чаще использует методы нового типа войны, направленные в том числе на наше общество и граждан. Этот курс будет охватывать российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического мятежа Кремля; будут обсуждаться примеры этих методов, а также будем исследовать, почему для Соединенных Штатов и их союзников так трудно бороться с полномасштабной гибридной войной", – отметили в описании курса.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета российского самолета МС-21, что поставило разработку под угрозу.

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