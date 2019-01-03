РУС. | УКР.

четверг, 3 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 января

06:31
Даже если с женой: стало известно, как украинцев подставили со статьей об изнасиловании
05:37
В США выдали тревожные данные о войне Путина против Украины
04:25
Полякова восхитила стройной фигурой на отдыхе в Майами
03:24
Зонд NASA показал фото самого далекого объекта во Вселенной
02:28
В Украине вступили в силу новые правила обмена валют: что изменилось
01:22
Фанатов "Крымнаша" ткнули носом в последствия аннексии
00:19
Врежет до минус 11: появился морозный прогноз погоды до Рождества

2 января

23:43
Украина проигрывает России: в ЕС озвучили важные шаги для реванша
23:16
​В России заистерили из-за подготовки Майдана по канонам Украины: в сети смеются
22:44
​Россия становится опаснее: в ЕС рассказали, как запад проиграл Путину
22:13
Взрыв дома в России: жертв уже более 30, последние данные
21:51
​Суд арестовал часть имущества украинского топ-коррупционера
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США выдали тревожные данные о войне Путина против Украины

четверг, 03 января 2019, 05:37

Пока в Украине не состоятся выборы президента и новой Верховной Рады, Москва будет продолжать партизанскую войну против Киева.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

Он считает ,что президент России Владимир Путин все еще надеется на победу пророссийских сил на выборах в Украине.

"Но он не прав. И в чем он, в конце концов, убедится - что через год после ваших выборов в Раду ему придется поменять свое мнение и остановить российскую агрессию на Донбассе. А пока, думаю, пока россияне будут продолжать свою партизанскую войну против Украины", - сказал дипломат, отметив, что это будет продолжаться вплоть до выборов.

При этом он допускает, что Москва после выборов может отступить, если поймет, что "их позиции не стали сильнее после выборов в Раду".

Вместе с тем дипломат выразил тревогу в связи с тем, что ранее Россия всячески отрицала свою причастность к войне в Украине, даже несмотря на все доказательства, но теперь открыто захватила украинские корабли в Керченском проливе.

"Это первый раз, когда россияне сделали все открыто. Перешли красную линию. И вот это уже опасно", - резюмировал Хербст.

Как сообщал "Апостроф", Хербст также сообщил, когда Украина получит новое оружие от США, а Россия - новые санкции.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Война в Украине может пойти в открытую - французский эксперт

Непроблемный сосед: как Украине удается дружить с пророссийским членом ЕС

Россия боится: зачем Кремль устроил две акции в Керченском проливе

Два главных месседжа США: зачем Волкер прилетел в Украину перед Рождеством

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: