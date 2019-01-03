В США выдали тревожные данные о войне Путина против Украины

Пока в Украине не состоятся выборы президента и новой Верховной Рады, Москва будет продолжать партизанскую войну против Киева.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

Он считает ,что президент России Владимир Путин все еще надеется на победу пророссийских сил на выборах в Украине.

"Но он не прав. И в чем он, в конце концов, убедится - что через год после ваших выборов в Раду ему придется поменять свое мнение и остановить российскую агрессию на Донбассе. А пока, думаю, пока россияне будут продолжать свою партизанскую войну против Украины", - сказал дипломат, отметив, что это будет продолжаться вплоть до выборов.

При этом он допускает, что Москва после выборов может отступить, если поймет, что "их позиции не стали сильнее после выборов в Раду".

Вместе с тем дипломат выразил тревогу в связи с тем, что ранее Россия всячески отрицала свою причастность к войне в Украине, даже несмотря на все доказательства, но теперь открыто захватила украинские корабли в Керченском проливе.

"Это первый раз, когда россияне сделали все открыто. Перешли красную линию. И вот это уже опасно", - резюмировал Хербст.

Как сообщал "Апостроф", Хербст также сообщил, когда Украина получит новое оружие от США, а Россия - новые санкции.