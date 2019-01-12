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США собираются впервые отправить флот военных кораблей в Арктику

суббота, 12 января 2019, 20:11

В США готовятся к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года на фоне соперничества с Китаем и Россией в регионе.

Об этом сообщает DW.

Также в США намереваются протестировать работу ракетных крейсеров в экстремальных условиях.

Вследствие глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для судоходства, что позволяет США отправить туда свои корабли в рамках операции по обеспечению свободы судоходства (FONOP), пояснил глава ВМС США Ричард Спенсер. Это будет первая подобная операция ВМС США в данном регионе.

Кроме того, Штаты стремятся расширить свое присутствие на дальнем Севере в условиях конкуренции с Россией и Китаем.

В состав экспедиции, помимо военных кораблей, вероятно войдет также патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.

По словам Спенсера, военно-морские силы США регулярно присутствовали в Арктике с 1960-х годов. Однако, в основном, данное присутствие ограничивалось подлодками и патрульными самолетами, а не военными морскими судами.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские истребители и корабли пытались устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом.

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