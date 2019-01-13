Трампа подловили на тайных разговорах с Путиным, он ответил

Президент США Дональд Трамп скрыл детали своих личных встреч с президентом России Владимиром Путиным. О них не знали даже в администрации президента.

Об этом пишет The Washington Post.

"Президент Трамп изо всех сил старался скрыть детали своих бесед с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе, по крайней мере, один раз пытался завладеть записями своего переводчика и давал указание лингвисту не обсуждать то, что ему известно, с другими должностными лицами администрации", - пишет издание.

Например, именно так Трамп поступил после встречи с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также присутствовал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Чиновники узнали об этих действиях Трампа, когда советник Белого дома и высокопоставленный чиновник из государственного департамента запросили дополнительную информацию о переговорах у переводчика.

В связи с этим, оказывается, подробных данных о встречах в пяти местах за последние два года нет даже в секретных документах.

При этом, союзники Трампа говорят, что, по его мнению, присутствие подчиненных ухудшает его способность устанавливать отношения с Путиным.

Сам Трамп заявил, что он не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп в свою очередь заявил, что WP принадлежит американскому миллиардеру Джеффу Безосу и он использует издание в качестве лоббиста интересов своей компании Amazon.

Он продолжил, что, мол, этих людей не интересуют детали его встреч с другими президентами, но когда речь идет о Путине, они спрашивают: "О чем они говорили?".

Подробнее о ситуации в Белом доме, читайте в материале "Апострофа": Новый Уотергейт: как украинский вопрос играет на импичмент Трампа.