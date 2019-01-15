Трамп сделал неожиданное заявление по поводу объявления в США режима ЧП

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует объявлять чрезвычайное положение на границе с Мексикой.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"У меня есть полное юридическое право объявить его. Но я не планирую идти на это, потому что это слишком просто. Демократы должны сказать: нам нужна безопасность границ. Нам нужно построить стену, в противном случае никакой безопасности границ не будет. Нам нужно налаживать свою жизнь", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Отмечается, что судя по всему, в Трамп несколько отступил от идеи с объявлением чрезвычайного положения, учитывая, что на прошлой неделе он заявил журналистам, что может пойти на такой шаг, если переговоры в Конгрессе зайдут в тупик.

"Если это не сработает, я [объявлю чрезвычайное положение]. Я бы сказал, практически наверняка", – заявил он тогда.

В то же время некоторые республиканцы говорят, что этот момент, возможно, стремительно приближается.

"Мне кажется, что единственный вариант, который у него остался, -это воспользоваться этими полномочиями. Я не вижу каких-либо действий в Конгрессе", - заявил республиканский сенатор Линдси Грэм.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как демократы поступят со стеной Трампа.