Будут дожимать: стало известно, как демократы поступят со стеной Трампа

Противники президента Дональда Трампа в США будут продолжать бороться с ним, не давая ему реализовать свою идею о стене на границе с Мексикой, поскольку его позиции в этом конфликте не слишком сильны.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт-американист Сергей Галака.

"Трамп не пошел на провозглашение чрезвычайного положения, как ожидали. Пожалуй, прислушался к своим советникам и юристам. Ведь это привело бы к прямому конфликту: демократы угрожали подать в суды и заблокировать решение Трампа. А весомых оснований для чрезвычайного положения - как, скажем, крупный военный конфликт или масштабный теракт - не было. И Трамп пока отступил", – говорит эксперт.

По его словам, в текущей ситуации Демократическая партия США набирает очки, поскольку так называемый шатдаун имеет большое негативное влияние на настроения в стране.

"Теперь ситуация снова зависает, ведется позиционная борьба... Демократы набирают очки, потому что никому не нравится, что [из-за шатдауна] 800 тыс. человек сидят без зарплат, а половина из них - и не работают, то есть потом не получат никаких денег. И в долгосрочном плане, думаю, это Трампу невыгодно. Поэтому он будет пытаться маневрировать, что-то предлагать", – отмечает Галака.

Эксперт считает, что Трамп уже показал свою слабость, и демократы будут его дожимать. В то же время, прогнозировать ситуацию сложно.

"Трамп уже пошел на - пока формальные - уступки, отказавшись от идеи бетонной стены. И демократы уже почувствовали, что здесь его позиции слабы, и будут дожимать. Сейчас сложно сказать, чем это закончится. Демократы предлагали ассигнования 1,7 млрд долларов на, как они это назвали, "меры безопасности на границе". Но Трампу важно продемонстрировать, что он выполняет свои предвыборные обещания - то есть построить стену или барьер. Он работает на свое электоральное ядро, фактически начиная предвыборную кампанию 2020 года", – подчеркивает американист.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса.