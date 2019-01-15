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В США провели испытательный полет конкурента украинской "Мрии": опубликовано видео

вторник, 15 января 2019, 07:25

9 января американская компания Stratolaunch Systems провела испытания двухфузеляжного транспортника Stratolaunch Model 351, который превосходит по размаху крыльев украинский Ан-225 "Мрия".

Об этом сообщает ресурс Naked Science.

С учетом огромного размаха крыльев (более 117 метров), самолет можно назвать крупнейшим в истории. До этого времени рекорд по размаху крыльев удерживал американский Hughes H-4 Hercules, а Ан-225 держался на втором месте. Длина транспортника Stratolaunch составляет 73 метра, а максимальный взлетный вес равен почти 600 тоннам. Масса подвесной полезной нагрузки - 230 тонн.

Во время испытаний самолет разогнали до скорости 218 километров в час. Тесты признали успешными, потому аппарат может совершить первый полет в ближайшем будущем.

Stratolaunch Model 351 должен будет выполнять роль платформы для воздушного старта ракет-носителей. По неподтвержденным данным, в будущем самолет может стать частью неких военных программ.

"Отметим, что Ан-225 должен будет превосходить новый американский самолет по максимальной взлётной массе (640 тонн) и грузоподъёмности (250 тонн)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в людном месте избили авиаконструктора завода "Антонова", соавтора самолета "Мрия" Виктора Ковальского.

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