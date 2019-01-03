​В Киеве неизвестные при поддержке полиции зверски избили соавтора "Мрии": видео

В Киеве в людном месте избили авиаконструктора завода "Антонова" Виктора Ковальского.

Об этом сообщает ТСН.

По словам потерпевшего, его били пятеро, в частности, якобы двое полицейских, потому что заподозрили, что он – валютный мошенник, который якобы обманул одного из нападавших, говорится в сюжете.

Ковальский 47 лет работает авиаконструктором. Он - один из создателей Ан-74 и знаменитой "Мрии". В тот вечер он возвращался с работы и выходил из метро Шулявская. Портфель с чертежами еще был целым, а ручка неоторванной. Вдруг подбежал мужчина и схватил за руку. "Он говорит: "Прикурить". Я говорю: "Я не курю". Зажигалки нет - отпусти. Здесь же, как я сказал отпусти, хотел вырваться, на меня посыпались удары сзади и по голове", - рассказал конструктор.

Сначала 81-летнего мужчину избивали трое, а потом к ним присоединились полицейские. Свидетели и номер патрульной машины запомнили – 4435. На пострадавшего надели наручники и потащили в полицейское авто. Только когда порвали его портфель и посмотрели, что там, поняли, что схватили не того. Тогда и раскрылись мотивы нападения. Свидетели рассказывают: на авиаконструктора указал неизвестный в красной куртке. Он же привел с собой приятелей и полицию, которые заподозрили, что потерпевший – валютный мошенник. "Этот в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на 10 тысяч долларов. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал", - добавил Ковальский.

Авиаконструктор получил сотрясение мозга, ему повредили зуб и спину. Сосед, который прибежал на помощь, говорит: скорую вызвали прохожие, потому что полиция травмы игнорировала. Родственники избитого рассказывают: на место выехали даже следователи из Соломенского района Киева, но до последнего держались версии, что Виктор Ковальский – валютный мошенник. "Когда отец сидел в полицейской машине, он говорит, что делать: сейчас отвезем его в следственный изолятор и будем его пытать, выбивать из него правду", - отметила дочь потерпевшего Виктория Ковальская.

В полиции Киева пока не смогли объяснить, что это была за спецоперация и почему правоохранители участвуют в частных разборках. В Соломенском райуправлении только сказали: инцидент начался с участием патрульных, которых контролирует другое руководство.

Виктор Ковальский написал заявление в полицию. По факту столкновения открыли уголовное производство.

Как сообщал "Апостроф", 31 декабря четверо патрульных в Кременчуге избили и ограбили случайного прохожего.