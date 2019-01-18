В столице Колумбии прогремел мощный взрыв, десятки погибших и раненых: опубликованы фото и видео

В столице Колумбии Боготе 17 января прогремел мощный взрыв возле здания полицейской академии, в результате чего погибли более 20 человек.

Об этом сообщает AFP.

По имеющейся информации, взрывчатка была заложена в автомобиль, который находился недалеко от академии.

При этом в СМИ называется различное количество пострадавших в результате взрыва - от 68 до почти 90 человек.

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал взрыв террористическим актом.

Как сообщал "Апостроф", 17 января, в здании университета в Лионе прогремел мощный взрыв.