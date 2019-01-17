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Во Франции прогремели мощные взрывы в университете: первые фото и видео

четверг, 17 января 2019, 11:42

В четверг, 17 января, в здании университета в Лионе, Франция, прозвучали взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ.

На снятом очевидцами видео можно увидеть огненный шар, вспыхивающий в небе над зданием, где на крыше уже был виден небольшой огонь.

Пожар произошел в здании в кампусе La Doua в Виллербане, к северу от центра Лиона, которое является научной библиотекой.

Как отмечается, пожар предположительно начался на крыше здания, которую ремонтировали. Взрывы, в свою очередь, произошли из-за возгорания газовых баллонов.

Район был эвакуирован, и на месте происшествия находятся пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 16 января, в столице Грузии, Тбилиси, произошел взрыв бытового газа в многоэтажке: известно о четырех погибших и восьми пострадавших.

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