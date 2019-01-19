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В Черное море заходит мощный военный корабль США: первые подробности

суббота, 19 января 2019, 21:05

В субботу, 19 января, на пути к Черному морю через пролив Дарданеллы прошел американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75).

Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил США.

Сообщается, что его миссия – операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности в Черноморском регионе.

В ВМС США уточнили, что регулярно направляют корабли в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом. Donald Cook проведет учения с союзниками по НАТО и партнерами.

Как сообщал "Апостроф", это не единственный подобный случай. Так, ранее десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США уже осуществлял переход через Дарданеллы в Черное море.

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