Названа причина, по которой в России испугались "переверота" в Венесуэле

В случае прихода к власти в Венесуэле оппозиционных сил, Россия может потерять контроль над нефтяной промышленностью страны.

Об этом "Апострофу" рассказала специалист по политике стран Латинской Америки, кандидат политических наук Александра Ковалева.

Она напомнила о соглашениях, которые в декабре 2018 года правительство Венесуэлы заключило с Россией - о существенных инвестициях в нефтедобывающую промышленность. По ее словам, речь идет о значительных контрактах, которые дадут РФ очень существенное влияние на венесуэльскую экономику, что очень невыгодно США.

"Речь идет о влиянии не только в нефтяной, а вообще в добывающей промышленности. Россия хочет заниматься в том числе и добычей золота. А Венесуэла - чрезвычайно важная для США страна. То есть ситуация назрела. Если оппозиция придет к власти, то, наверное, обжалует эти соглашения с Россией, чтобы вернуть себе контроль над нефтяной промышленностью. И Россия даже может потерять эти деньги, если Венесуэла уже их получила и решит не возвращать. То есть в определенном плане нынешние события даже на руку Венесуэле", - пояснила эксперт.

По мнению Ковалевой, попытка переворота связана именно с этими соглашениями.

"Ведь Мадуро избрали президентом еще в мае 2018 года, а 10 января состоялась только инаугурация - то есть формальность, которая ничего не меняла. Хуана Гуайдо избрали главой Национальной ассамблеи 5 января, и то, что возглавил парламент именно он, было достаточно случайным, потому что раньше он был неизвестным политиком для Венесуэлы. И очень влиятельным он стал всего за несколько дней, провозгласив себя как глава Национальной ассамблеи временным президентом. Конституция Венесуэлы предусматривает такую возможность, если президент не выполняет свои обязанности", - отметила она.

Напомним, что многие российские СМИ и политики негативно восприняли массовые протесты в Венесуэле, называя их "госпереворотом". Также о ситуаии высказался президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с диктатором Николасом Мадуро. Он назвал протесты деструктивными и спровоцированными внешним вмешательством.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.