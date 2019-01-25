РУС. | УКР.

пятница, 25 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 января

22:27
"Шатдаун" в США: Трамп сделал неожиданное заявление
21:59
Перенес операцию: "Динамо" надолго осталось без нападающего
21:48
Поиски туриста из Германии в Карпатах: стало известно о развязке
21:18
Украинец украл в Австрии картину легендарного художника
20:39
Порошенко ввел в действие секретное решение о военном положении
20:20
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций
20:14
В Италии произошла кровавая авиакатастрофа: есть погибшие
19:57
Путин отправил "ихтамнетов" для защиты венесуэльского друга - СМИ
19:16
В Ужгороде прошли обыски у депутата Волошина: подробности
19:15
Идем на рекорд: в Украине зарегистрировали 20-го кандидата в президенты
19:02
Сборная Украины проведет товарищеский матч: названы соперник и дата
18:58
Новинский рассказал, когда у Украины появится шанс прекратить войну
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Шатдаун" в США: Трамп сделал неожиданное заявление

пятница, 25 января 2019, 22:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Конгрессом о временном приостановлении "шатдауна".

Об этом 25 января сообщает CNN.

По его словам, соглашение предусматривает финансирование работы правительства и некоторых федеральных учреждений на три недели – до 15 февраля. К этому времени двухпартийная комиссия будет работать над пакетом законов по обеспечению безопасности на границе.

В то же время, по его словам, достигнутое соглашение не предусматривает выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп также пригрозил "использовать предоставленные ему полномочия", если законодатели и Белый дом не смогут придумать план для строительства стены

Президент США также заверил, что работникам правительства и федеральных учреждений, которые не получали зарплату во время "шатдауна", сделают перерасчет.

Как сообщал "Апостроф", ранее Трамп заявлял, что пока не планирует объявлять чрезвычайное положение на границе с Мексикой.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США

Выборы в США: над Трампом сгущаются тучи, но он прячет козыри

Трамп взволновал всех планами насчет Путина: чего ждать Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: