"Шатдаун" в США: Трамп сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Конгрессом о временном приостановлении "шатдауна".

Об этом 25 января сообщает CNN.

По его словам, соглашение предусматривает финансирование работы правительства и некоторых федеральных учреждений на три недели – до 15 февраля. К этому времени двухпартийная комиссия будет работать над пакетом законов по обеспечению безопасности на границе.

В то же время, по его словам, достигнутое соглашение не предусматривает выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп также пригрозил "использовать предоставленные ему полномочия", если законодатели и Белый дом не смогут придумать план для строительства стены

Президент США также заверил, что работникам правительства и федеральных учреждений, которые не получали зарплату во время "шатдауна", сделают перерасчет.

Как сообщал "Апостроф", ранее Трамп заявлял, что пока не планирует объявлять чрезвычайное положение на границе с Мексикой.