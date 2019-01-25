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Вмешательство России: в США арестовали важного экс-соратника Трампа

пятница, 25 января 2019, 16:36

Бывший советник президента США Дональда Трампа политтехнолог Роджер Стоун в пятницу, 25 января, был арестован в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида.

Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на Министерство юстиции США.

Стоуну, который был советником Трампа в ходе его президентской кампании, предъявлены обвинения по семи пунктам в рамках расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США.

В частности, политтехнологу инкриминируют лжесвидетельство, воспрепятствование правосудию и давление на свидетелей. Большая часть обвинений касаются ложных показаний, которые, как утверждается, дал Стоун в ходе расследования дела.

Ожидается, что в пятницу, 25 января, состоится суд, на котором экс-советник Трампа заявит, признаёт он себя виновным или нет. Также будет принято решение о мере пресечения.

Обвинения Стоуну предъявлены специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое российское вмешательство.

Как сообщал "Апостроф", ранее Трампа подловили на тайных разговорах с Путиным.

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Раздел: МирАмерика Тема:
Теги: Трамп, США

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