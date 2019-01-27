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Россия устроила новую провокацию в небе: США и Канада ответили

воскресенье, 27 января 2019, 10:24

Авиация США и Канады поднималась на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО.

Об этом в Twitter сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Как сообщили военные, российские самолеты приблизились к воздушным границам, однако оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию.

"Самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 идентифицировали 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack которые вошли в Канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России снова разбился военный самолет.

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