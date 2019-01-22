В России снова разбился военный самолет: первые подробности

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 по Московскому времени", - сказал источник журналистам.

По его словам, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман. "По предварительной информации, командир и штурман остались живы", - отметил источник.

Также добавили, что экипаж самолета состоит из четырех человек - командир, помощник командира, штурман и оператор.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России произошло серьезное ЧП с участием самолета Су-34.