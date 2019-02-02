Переворот в Венесуэле: Мадуро озвучил свой ответный шаг

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможности досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед своими сторонниками в субботу, 2 января, он пояснил, что вопрос о переносе парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году, будет решать подконтрольная правительству Конституционная ассамблея.

По его словам, голосование может быть перенесено на этот год.

Действующий парламент, лидер которого Хуан Гуайдо был объявлен исполняющим обязанности президента, Мадуро при этом осудил и назвал "буржуазным".

Как сообщал "Апостроф", ранее в США призвали к свержению Мадуро.