Мадуро пошел на новую конфронтацию в Венесуэле: подробности

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.

Об этом он заявил в интервью испанскому телеканалу Sexta, передает AFP.

Мадуро заявил, что он "не поддастся давлению" тех, кто призывает к его отставке.

"Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумами, чтобы вывести нас в экстремальную ситуацию конфронтации", - сказал он.

В то же время Мадуро поддержал планы встречи латиноамериканских стран и государств ЕС на встрече "Контактной группы" в Монтевидео в следующий четверг, поскольку это может привести к "диалогу между венесуэльцами для решения проблем". Также он призвал Гуайдо к переговорам "лицом к лицу", которые тот уже отверг.

Как известно, 7 государств ЕС дали Мадуро крайний срок до 3 февраля, чтобы назначить президентские выборы, иначе они признают Гуайдо временным президентом.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мадуро заявил о возможности досрочных парламентских выборов.