Венесуэльский друг Путина получил еще один удар от военных

Полковник венесуэльской армии Рубен Хименес объявил, что признает временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

"90 процентов вооруженных сил недовольны. Солдат используют, чтобы удерживать правительство Мадуро у власти", - заявил Хименес.

Как известно, ранее на сторону Хуану Гуайдо перешел генерал ВВС Франсиско Янес.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

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