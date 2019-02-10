РУС. | УКР.

воскресенье, 10 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 февраля

20:38
Водный блэкаут: оккупанты предупредили крымчан
20:30
Зинченко провел лучший матч за английский топ-клуб: опубликовано видео
20:15
Кум Путина выдал связи Кремля с боевиками на Донбассе: опубликовано видео
19:51
Я - бандеровец: украинские полицейские запустили в сети флешмоб-извинение
19:50
"Манчестер Сити" уничтожил "Челси" в матче чемпионата Англии: видеообзор
19:27
Венесуэльский друг Путина получил еще один удар от военных
18:56
Спайдермен, Че и Фантомас: в метро Киева показали необычные трансформации легендарного "Кобзаря"
18:22
Ложись, Бандера: стало известно жесткое решение ГПУ по оскандалившимся копам
18:01
На Донбассе пропал украинский военный: что известно
17:37
Иск Порошенко против BBC: стало известно о неожиданном решении журналистов
17:13
Скандал с пьяным "подполковником" во Львове: появилась реакция Нацгвардии
17:01
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Венесуэльский друг Путина получил еще один удар от военных

воскресенье, 10 февраля 2019, 19:27

Полковник венесуэльской армии Рубен Хименес объявил, что признает временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

"90 процентов вооруженных сил недовольны. Солдат используют, чтобы удерживать правительство Мадуро у власти", - заявил Хименес.

Как известно, ранее на сторону Хуану Гуайдо перешел генерал ВВС Франсиско Янес.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Подробнее о ситуации в Венесуэле, читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: