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Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Павел Фельгенгауэр о двух возможных сценариях в Венесуэле

Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель, специально для "Апострофа" понедельник, 4 февраля 2019, 19:11
Павел Фельгенгауэр о двух возможных сценариях в Венесуэле Фото: GettyImages

Большинство стран Европы, США и многие другие государства признали спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Из больших государств в защиту действующего президента страны Николаса Мадуро выступила только Россия. Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр считает, что Мадуро в любом случае будет отстранен от власти - если не внутренними силами, то с помощью внешнего вмешательства. Такое мнение Фельгенгауэр высказал "Апострофу".

Если в Венесуэле начнется существенное кровопролитие, тогда внешнее вмешательство возможно, чтобы это остановить. Если нет – будет продолжаться примерно такая же ситуация, как сейчас. Есть вариант смены режима без существенных боевых действий – за счет того, что поддержка Мадуро рассосется. Соответственно, начнет разваливаться сам режим и произойдет его смена без ярко выраженной гражданской войны. Что касается внешнего вмешательства, то оно может быть лишь в том случае, если начнутся серьезные репрессии, серьезное кровопролитие.

Конечно, высшее военное руководство (Министерство обороны, национальная полиция) с Мадуро связано и никуда не денется. Но в среднем командном звене и ниже царит разное настроение, и вполне возможно, что там может сформироваться какая-то хунта, как это называют в Латинской Америке. Это отработанные сценарии в Латинской Америке – когда военные или полиция вмешиваются, они формируют совет, то есть хунту и берут на себя ответственность за ситуацию.

Такой сценарий в Венесуэле возможен. Причем хунта может сформироваться не из высших офицеров, а из звеньев пониже, вплоть до капитанов и лейтенантов. И в результате такого сценария произойдет более-менее бескровная смена власти.

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Другой сценарий – в Венесуэле начнутся довольно существенные репрессии против оппозиции, тогда возможное внешнее вмешательство. В страну войдут бразильские войска или колумбийские при американской поддержке. Подобное было, когда снимали [диктатора Мануэля] Норьегу в Панаме – в результате американского вторжения были проведены выборы и сформировалось местное правительство. Подобный сценарий был еще в Гренаде в 80-е годы.

Возможен как первый сценарий, так и второй – это зависит от многих условий и обстоятельств. Но так или иначе, а Мадуро будет отстранен от власти.

Как будет действовать Россия? Будут ругаться. Насчет того, чтобы отправить в Венесуэлу вооруженные силы – это сложно. Логистика сложная и быстро туда не выдвинешь войска. А ситуация там меняется очень быстро. Но ругаться будут капитально – про хунту, про переворот. Все, как и с Украиной, только Киев то значительно ближе к Москве, чем Каракас.

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