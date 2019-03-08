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В США впервые совершила полет новая боевая "Валькирия": опубликованы фото и видео

пятница, 08 марта 2019, 09:17

Американская компания Kratos Unmanned Aerial Systems совместно со специалистами Исследовательской лаборатории ВВС США провела первые летные испытания демонстратора ведомого беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie.

Об этом пишет nplus1.ru.

Согласно сообщению авиабазы ВВС США "Райт-Паттерсон", беспилотник, созданный для полетов в связке с пилотируемыми истребителями, совершил первый полет 5 марта 2019 года, а его проверки были признаны успешными.

БПЛА относится к классу околозвуковых аппаратов с большой дальностью полета. Испытания XQ-58A проводились на полигоне в Юме в Аризоне. Продолжительность первого полета аппарата составила 76 минут.

По заявлению Исследовательской лаборатории ВВС США, с момента начала разработки до первого полета аппарата прошло 2,5 года. В общей сложности в рамках программы испытаний аппарат должен совершить пять полетов, в ходе которых специалисты проверят работу бортового оборудования, аэродинамические характеристики, системы взлета и посадки.

Технические подробности о новом аппарате не раскрываются. Известно только, что аппарат имеет в длину 9,1 метра и размах крыла 8,2 метра. Он способен нести боевую нагрузку массой 272 килограмма во внутренних отсеках вооружения или на внешней подвеске и выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров.

В настоящее время несколько американских компаний по заказу ВВС США занимаются разработкой демонстраторов беспилотных ведомых, которые будут использоваться для оценки необходимости таких аппаратов в войсках и определения круга задач для аппаратов такого класса. По оценке военных, беспилотные ведомые могли бы брать на себя часть боевых функций пилотируемого самолета.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео испытаний в США самолета SpaceShipTwo.

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Раздел: МирАмерика Тема:
Теги: США, авиация

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