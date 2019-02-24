Космотуризм становится реальностью: появилось видео испытаний в США самолета SpaceShipTwo

Компания Virgin Galactic во второй раз отправила летательный аппарат SpaceShipTwo за пределы атмосферы.

Об этом сообщает The New York Times.

В пятницу, 22 февраля, специально созданный для подобных полетов самолет поднялся выше и быстрее, а на борту было трое членов экипажа вместо двух.

По информации компании, SpaceShipTwo поднялся почти на 90 километров, после чего успешно вернулся на взлетно-посадочную полосу в пустыне Мохаве в Калифорнии, где и взлетел.

Этот запуск стал еще одним шагом в новой космической гонке, цель которой – коммерческие полеты в космос. Данный полет стал первым с пассажиром на борту. Им стала астронавт-инструктор Бет Мозес: она протестировала кабину во время полета и провела несколько минут в невесомости.

Запуск стал пятым испытательным полетом компании на сверхзвуковой скорости. В декабре прошлого года Virgin Galactic успешно испытала космоплан на высоте 82,7 километра.

Как сообщал "Апостроф", ранее компания Илона Маска запустила в космос луноход.