В США зафиксировали уникальный природный феномен: опубликовано невероятное видео

На американский штат Калифорния обрушился мощный шторм с рекордным количеством молний.

Об этом сообщает "Сегодня".

Небо освещали электрические разряды – за пять минут метеорологи насчитали более двух тысяч молний. Отмечается, что это стало новым метеорологическим рекордом за всю историю наблюдений.

Ученые заверили, что это – уникальный природный феномен, ведь по всей планете происходит по сто ударов молний в секунду, но редко подобное количество фиксируется в одной местности.

В сети появились множество видео, на которых запечатлено уникальное явление.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети появилось впечатляющее видео разрушительного шторма в австралийском Сиднее, вследствие которого были затоплены и обесточены десятки районов.