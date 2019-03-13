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После блэкаута Венесуэлу накрыл "крымский" недуг

среда, 13 марта 2019, 10:45

Продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.

Отмечается, что жители восточных районов Каракаса отправились к каналу загрязненной реки Гуайре, чтобы заполнить канистры. Когда полиция попыталась перекрыть им дорогу, люди начали кричать: "У нас пересохло горло!".

В связи с отсутствием в стране электричества глава Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что 13 марта школы останутся закрытыми. Кроме того, он приказал доставить продукты и гуманитарную помощь в больницы.

По данным временного президента Венесуэлы, главы парламента Хуана Гуайдо, с момента начала блэкаута скончались уже 20 пациентов с заболеваниями почек, которым врачи не смогли своевременно провести процедуру диализа. Правительство Мадуро опровергает эту информацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Крыму предприятие "Вода Крыма" попросило местных жителей бережно и рационально относиться к потреблению воды.

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