В США назвали истинную причину военного вторжения России в Украину

Глава госдепа США Майк Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину с помощью энергетики.

Данное заявление он сделал выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - сказал Помпео.

По его словам, "Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам".

"РФ лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан", - добавил госсекретарь США.

Как сообщал "Апостроф", бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Одесса станет следующим городом, который оккупирует Россия.