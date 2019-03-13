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В США назвали истинную причину военного вторжения России в Украину

среда, 13 марта 2019, 11:19

Глава госдепа США Майк Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину с помощью энергетики.

Данное заявление он сделал выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - сказал Помпео.

По его словам, "Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам".

"РФ лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан", - добавил госсекретарь США.

Как сообщал "Апостроф", бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Одесса станет следующим городом, который оккупирует Россия.

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