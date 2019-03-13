Путин захватит еще часть Украины: генерал США озвучил плачевный прогноз

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес уверен, что Одесса станет следующим городом, который оккупирует Россия.

Об этом он заявил во вторник, 12 марта в Праге на конференции по вопросам безопасности, посвященной 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО, пишет Česke Noviny.

"Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупирован, и, возможно, также Румыния", – считает генерал-лейтенант.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине рассказали, как Путин после аннексии Крыма превратил Россию в страну-изгоя.

Также российский оппозиционер Леонид Гозман высказался о "справедливом" захвате Крыма и вине Украины.