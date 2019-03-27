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Трамп сделал резкий выпад против Путина

среда, 27 марта 2019, 19:53

Президент США Дональд Трамп выдвинул неожиданное требование президенту России Владимиру Путину про выведение военнослужащих из Венесуэлы.

Об этом сообщает Медуза.

"Россия должна убраться (из Венесуэлы, - прим.ред.)", - сказал Трамп на встрече с супругой главы парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

При этом, Трамп подчеркнул, что в противном случае США рассматривают "все варианты" реагирования.

Напомним, 23 марта в Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными. По данным источников в МИДе РФ, якобы военные будут участвовать в "двусторонних консультациях" в рамках реализации программы двустороннего сотрудничества, принятой несколько лет назад.

Подробнее о дальнейшем развитии событий в Венесуэле, читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.

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