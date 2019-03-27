Трамп сделал резкий выпад против Путина

Президент США Дональд Трамп выдвинул неожиданное требование президенту России Владимиру Путину про выведение военнослужащих из Венесуэлы.

Об этом сообщает Медуза.

"Россия должна убраться (из Венесуэлы, - прим.ред.)", - сказал Трамп на встрече с супругой главы парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

При этом, Трамп подчеркнул, что в противном случае США рассматривают "все варианты" реагирования.

Напомним, 23 марта в Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными. По данным источников в МИДе РФ, якобы военные будут участвовать в "двусторонних консультациях" в рамках реализации программы двустороннего сотрудничества, принятой несколько лет назад.

Подробнее о дальнейшем развитии событий в Венесуэле, читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.