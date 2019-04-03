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В США подготовили новые "сдерживающие" санкции против России

среда, 03 апреля 2019, 18:12

Появился законопроект о новых санкциях против России, который направлен на сдерживание Кремля от вмешательства в выборы в США.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что документ предполагает необходимость того, что директор Национальной разведки США (DNI) в течение 30 дней после любых выборов федерального масштаба в США должен будет отчитаться, вмешивалась ли в них Россия (или другая страна).

Если вмешательство в выборы будет обнаружено, то в течение 10 дней вводить санкции. В соответствии с этим законом под санкции могут попасть несколько российских банков из списка: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Санкции также предполагают запрет на все операции, подпадающие под юрисдикцию США, в отношении российского суверенного долга, российских государственных облигаций и долга любой организации, принадлежащей или контролируемой правительством России. Также ограничительные меры предлагается распространить на энергетический и оборонный сектора российской экономики.

Санкции будут включать замораживание любых активов в Соединенных Штатах, на которые нацелены санкции, включая высокопоставленных российских политических деятелей и лидеров бизнеса.

Новый законопроект Сенат рассмотрит предварительно 3 апреля.

Как сообщал "Апостроф", ранее США подготовили новые санкции против России из-за Украины.

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