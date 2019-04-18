RU   UA  

четверг, 18 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

18 апреля

09:19
Появились первые фото боевого вертолета США нового поколения
08:52
Военные из РФ спровоцировали массовую драку между боевиками на Донбассе: названо число "жертв"
08:50
Журналисты показали интересных гостей, навещавших Коломойского перед вторым туром: фото и видео
08:19
NASA запустило в космос ракету, разработанную с помощью Украины: фото и видео
08:03
Жара на Пасху и морозы в мае: синоптик удивила Украину прогнозом
08:00
День радиолюбителя и День основания Общества Красного Креста в Украине: какой праздник 18 апреля
07:55
Порту - Ливерпуль - 1-4: видеообзор
07:49
Какая-то дичь: соцсети бурно обсуждают договоренности Порошенко и Зеленского по дебатам
07:19
ВСУ устроили боевикам смертельную среду: названы серьезные потери
07:14
"Укроборонпром" могут ликвидировать: Турчинов объяснил, что будет дальше
07:11
Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4-3: видеообзор
06:58
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в жилом доме: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились первые фото боевого вертолета США нового поколения

четверг, 18 апреля 2019, 09:19
переглянути новину українською

Американская компании L3 Technologies и AVX Aircraft Company показала внешний вид инновационного сверхскоростного боевого вертолета, который разработали для программы Армии США Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

По ожиданиям разработчиков, данный вертолет в будущем сможет заменить существующие разведывательно-ударные винтокрылые машины.

Помимо соосного несущего винта, вертолет снабжен двумя движителями по бокам фюзеляжа. Интересно, что крылья машины могут складываться, что обеспечивает компактность всей конструкции.

"Мы очень рады раскрыть дизайн этой очень важной программы для армии США", - прокомментировал презентацию главный инженер и генеральный директор компании AVX Трой Гаффи.

По его словам, новые вертолеты обеспечат армию передовой, смертоносной и доступной платформой для разведки и атаки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось фото новой разновидности украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б" во время ее испытаний.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Был ли заговор: почему Трамп боится открыто "дружить" с Путиным

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: