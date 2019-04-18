Появились первые фото боевого вертолета США нового поколения

Американская компании L3 Technologies и AVX Aircraft Company показала внешний вид инновационного сверхскоростного боевого вертолета, который разработали для программы Армии США Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

По ожиданиям разработчиков, данный вертолет в будущем сможет заменить существующие разведывательно-ударные винтокрылые машины.

Помимо соосного несущего винта, вертолет снабжен двумя движителями по бокам фюзеляжа. Интересно, что крылья машины могут складываться, что обеспечивает компактность всей конструкции.

"Мы очень рады раскрыть дизайн этой очень важной программы для армии США", - прокомментировал презентацию главный инженер и генеральный директор компании AVX Трой Гаффи.

По его словам, новые вертолеты обеспечат армию передовой, смертоносной и доступной платформой для разведки и атаки.

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