В Казахстане разбился боевой вертолет с большим количеством военных: видео и данные о погибших

27 марта на юге Казахстана потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил СВО ВС Казахстана, на борту которого находилось тринадцать военных.

По данным местного министерства обороны, никому выжить не удалось, что подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ведомстве добавили, что вертолет находился в составе звена из четырех машин, которые направлялись из города Актау в Шымкент.

Два вертолета успешно приземлились в Кызылорде, а третий вернулся к месту крушения вертолета Ми-8. Известно, что перелет проходил в тёмное время и в сложных метеорологических условиях.

Президент Казахстана уже выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 февраля в жилом районе на севере Стамбула упал военный вертолет, вследствие чего погибли четыре человека.