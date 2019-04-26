Задержание агента Кремля в США: появилось решение суда

Суд в Вашингтоне вынес приговор россиянке Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже в пользу Кремля.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание уточняет, что суд приговорил шпионку к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после окончания отбывания наказания.

"Российская активистка, выступавшая за свободное ношение оружия была приговорена к 18 месяцам в федеральном суде в Вашингтоне за то, что не зарегистрировалось как иностранный агент", - пишет издание.

Отмечается, что американские прокуроры просили именно 18 месяцев тюрьмы для Бутиной.

"30-летняя Бутина обратилась с просьбой вынести ей решение о заключении с последующей депортацией после того, как согласилась сотрудничать с американскими прокурорами. В декабре она признала себя виновной в сговоре с высшим российским чиновником для доступа к Национальной стрелковой ассоциации и консервативным политическим кругам США для Кремля с 2015 года, пока она не была арестована и задержана в июле", - добавляет WP.

Как сообщал "Апостроф", Минюст США предъявил обвинения 12 офицерам ГРУ Министерства обороны РФ во взломе электронной почты демократов во время президентских выборов в США в 2016 году.