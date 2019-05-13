В США перед вылетом задержали пилота, которого подозревают в массовом убийстве

В субботу, 11 мая, в США (город Луисвилл, штат Кентукки) арестовали бывшего военного летчика, который работал пилотом пассажирского самолета.

Об этом сообщают местные СМИ.

Генеральный прокурор Кентукки Энди Бешир сообщил, что 51-летнего Кристина Мартина подозревают в тройном убийстве, совершенном в 2015 году, говорится в заявлении, опубликованном на официальном правительственном портале штата.

Так, в 2015 году Мартин убил трех своих соседей. 59-летнего Келвина Филлипса нашли застреленным в его доме 18 ноября 2015 года. Тела его 58-летней жены Памелы и их 63-летнего соседа Дансеро нашли сожженными в машине на кукурузном поле на окраине города.

АВС отмечает, что убийства произошли за несколько дней до военного трибунала, на котором рассматривалось дело о нападении Мартина на его пасынка. Согласно военным протоколам, летчик подошел сзади к мальчику, сдавил ему шею, поднял с земли и держал в таком положении, пока его тело не обмякло.

Бывшего военного офицера осудили за нападение на ребенка и уволили с военной службы "за поведение, недостойное офицера".

После этого он переехал в Северную Каролину и устроился пилотом в гражданскую авиацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее муж-садист жестоко убил 23-летнюю украинку в США.