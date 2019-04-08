РУС. | УКР.

понедельник, 8 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

8 апреля

08:11
В Киеве произошло смертельное ЧП в электричке: фото и видео
08:00
Празднование Собора Архангела Гавриила и День цыган: какой праздник 8 апреля
07:50
На Донбассе ликвидирован боевик "Нос": фото
07:35
ВСУ устроили боевикам жесткую трепку на Донбассе: четверо убиты, 14 - ранены
07:24
Слабо? Саакашвили придумал для Порошенко новый тест, видео
07:04
Скандальная Фарион придумала новое унижение для русскоязычных украинцев
06:58
Муж-садист жестоко убил 23-летнюю украинку в США: фото
06:49
В Киеве мощный ночной пожар уничтожил жилой дом: фото и видео с места ЧП
06:30
Гороскоп на 8 апреля: у Львов будут проблемы в отношениях, а Стрельцы окажутся в неловком положении
06:29
Привет, лето: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды
05:38
Под носом у боевиков ЛНР прогремел мощный взрыв: подробности
04:27
Порошенко и Зеленскому приготовиться: опубликовано видео жарких дебатов в ЮАР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Муж-садист жестоко убил 23-летнюю украинку в США: фото

понедельник, 08 апреля 2019, 06:58

В США мужчину подозревают в жестоком убийстве своей 23-летней жены украинки Татьяны Гужвы.

Об этом сообщает ресурс uapost.us.

Инцидент произошел в американском штате Висконсин. Там в доме было найдено тело молодой девушки. Как выяснилось, она украинка и ее звали Татьяна Гужва. В убийстве девушки подозревают ее мужа - 31-летнего Фуада Пашаева.

Правоохранителям стало известно, что пара проживала вместе три года. Ранее Гужва уже обращалась в полицию с заявлением об издевательствах мужа. В течении нескольких лет мужчина регулярно употреблял алкоголь и поднимал руку на супругу.

Пашаеву было предъявлено обвинение в домашнем насилии по 11 пунктам. Однако позже его освободили под залог в 10 тысяч долларов. Ему запретили приближаться к жене и их годовалому ребенку. Но после смерти Татьяны первым подозреваемым оказался он. Полиция проводит следственные действия.

"Окончательных результатов аутопсии, которые определят причину смерти украинки, пока нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", гражданин Беларуси, разыскиваемый в своей стране за мошенничество, убил 36-летнего водителя такси ради наживы.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: