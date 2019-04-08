Муж-садист жестоко убил 23-летнюю украинку в США: фото

В США мужчину подозревают в жестоком убийстве своей 23-летней жены украинки Татьяны Гужвы.

Об этом сообщает ресурс uapost.us.

Инцидент произошел в американском штате Висконсин. Там в доме было найдено тело молодой девушки. Как выяснилось, она украинка и ее звали Татьяна Гужва. В убийстве девушки подозревают ее мужа - 31-летнего Фуада Пашаева.

Правоохранителям стало известно, что пара проживала вместе три года. Ранее Гужва уже обращалась в полицию с заявлением об издевательствах мужа. В течении нескольких лет мужчина регулярно употреблял алкоголь и поднимал руку на супругу.

Пашаеву было предъявлено обвинение в домашнем насилии по 11 пунктам. Однако позже его освободили под залог в 10 тысяч долларов. Ему запретили приближаться к жене и их годовалому ребенку. Но после смерти Татьяны первым подозреваемым оказался он. Полиция проводит следственные действия.

"Окончательных результатов аутопсии, которые определят причину смерти украинки, пока нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", гражданин Беларуси, разыскиваемый в своей стране за мошенничество, убил 36-летнего водителя такси ради наживы.