В США прогремел мощный взрыв, десятки пострадавших: опубликованы фото и видео

В Соединенных Штатах в городе Плантейшн произошел мощный взрыв, вследствие чего пострадали десятки людей.

Об этом сообщает ABC News.

Взрыв прогремел в одном из торговых центров. По информации местных властей, в результате пострадали много человек, однако их количество не сообщается. По некоторым данным, пострадало не меньше 20 человек.

Причины происшествия также пока неизвестны. Отмечают, что взрыв произошел в ТЦ The Fountains в городе Плантейшн. На видео с места событий видно, что сильно повреждены и соседние здания.

По данным местных СМИ, взрыв прогремел рядом с торговым центром. Полиция города призвала людей избегать территории, где произошел инцидент.

Также по некоторым данным, в ТЦ случилась утечка газа.

Как сообщал "Апостроф", в городе Крессоне, что в штате Техас (США), произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате которого вспыхнул сильный пожар, два человека получили ранения, еще один пропал без вести.